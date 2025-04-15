Посольство США на Украине выступило с загадочными фразами о депортации

Посольство США в Киеве опубликовало в соцсетях короткую видеозапись с предупреждениями о возможности аннулировать визы. В нем содержатся сообщения «Ваша виза просрочена», «Ваша виза отозвана» и «Вы должны выехать».

Эти предупреждения подписаны от имени Марко Рубио. Следом было опубликовало еще одно видео, в котором приводится цитата американского госсекретаря: «Пребывание в США - не право, а привилегия».

В то же время в другой соцсети американского диппредставительства на Украине размещена запись с призывом проверить, на какой срок вам разрешено пребывание в США.

«Если вы превысите срок, установленный Службой таможенного и пограничного контроля США, это может привести к аннулированию вашей визы, депортации и/или запрету на будущие поездки в Соединенные Штаты», - сказано в сообщении.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение о статусе временного пребывания украинцев в США.

Сообщалось также, что политические разногласия с главой Белого дома и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским стали причинами ухода в отставку посла США на Украине Бриджит Бринк. В Вашингтоне уже подтвердили, что она оставит свой пост.

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