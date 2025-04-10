Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине

Госдеп США подтвердил отставку посла страны на Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщает ТАСС.

«Бринк отлично себя проявила и возвращается домой», – отметила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Ранее уже сообщалось, что Бринк сама собиралась досрочно собиралась уйти со своего поста. Причины такого решения остались неизвестными.

По одной из версий, свое недовольство Бринк выражали киевские чиновники, поскольку она часто затрагивала тему коррупции.