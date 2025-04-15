Польша и прибалтийские страны первыми пострадают в случае возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что эти европейские государства отличаются высокой агрессивностью и все время бряцают оружием.

«Ущерб будет нанесен всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», - отметил руководитель СВР.

Сергей Нарышкин отметил, что в Варшаве, Риге, Вильнюсе и Таллине это пока не осознают, хотя должны.

Напомним, в конце февраля президент РФ ратифицировал договор между Россией и Белоруссией о гарантиях взаимной безопасности. Напомним, документ был подписан Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в декабре прошлого года в Минске на полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее российский лидер отмечал, что гарантии безопасности предполагают задействование всех сил для защиты Союзного государства. Речь идет в том числе о тактическом ядерном оружии, которое размещено в Белоруссии.

По словам Владимира Путина, договор определяет обязательства по обеспечению обороны, защиты целостности и неприкосновенности территорий, суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и РБ.