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Нарышкин: Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае агрессии НАТО

По словам главы СВР, эти страны отличаются высокой агрессивностью и все время бряцают оружием.
Сергей Лебедев 2025-04-15 17:23:46
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Польша и прибалтийские страны первыми пострадают в случае возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что эти европейские государства отличаются высокой агрессивностью и все время бряцают оружием.

«Ущерб будет нанесен всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», - отметил руководитель СВР.

Сергей Нарышкин отметил, что в Варшаве, Риге, Вильнюсе и Таллине это пока не осознают, хотя должны.

Напомним, в конце февраля президент РФ ратифицировал договор между Россией и Белоруссией о гарантиях взаимной безопасности. Напомним, документ был подписан Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в декабре прошлого года в Минске на полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее российский лидер отмечал, что гарантии безопасности предполагают задействование всех сил для защиты Союзного государства. Речь идет в том числе о тактическом ядерном оружии, которое размещено в Белоруссии.

По словам Владимира Путина, договор определяет обязательства по обеспечению обороны, защиты целостности и неприкосновенности территорий, суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и РБ.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Польша #НАТО #прибалтика #Союзное государство #Сергей Нарышкин #агрессия
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