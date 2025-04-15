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Туск: Польша собирается заработать на восстановлении Украины

Премьер-министр республики заявил, что его страна желает быть не просто солидарной.
Сергей Лебедев 2025-04-15 16:44:47
© Фото: Anastasiia Smolienko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польша желает быть не просто солидарной с Украиной, но и зарабатывать на ней деньги. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Он подчеркнул, что его страна поможет в восстановлении соседа, но не «наивным образом».

«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие пойдут зарабатывать, например, на восстановлении Украины», - цитирует слова политика сайт onet.pl.

Ранее министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш обвинил киевские власти в отсутствии благодарности. Они, по его словам, совсем забыли о военной помощи, которую Польша оказала Украине. Чиновник подчеркнул, что его страна была первой отправившей оружие.

Незадолго до этого польский президент Анджей Дуда заявлял, что его страна потратила на помощь Украине около 3,3% собственного валового внутреннего продукта.

#Украина #Польша #политика #Киев #Дональд Туск #деньги #солидарность
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