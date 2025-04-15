Продвигающие русофобские идеи чиновники Евросоюза хотели бы обойти вето Венгрии в процедуре голосования. Об этом «Звезде» заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Были даже случаи, когда на саммите предлагали премьер-министру Виктору Орбану выйти, пока идет голосование. И принимали решения без него.

«Без одобрения всех членов Евросоюза, притом единогласного, принять решение невозможно. Но все чаще и жестче особенно Урсула фон дер Ляйен делает акцент на том, что надо изменить принцип голосования и большинством голосов определять - принято решение или не принято», - рассказал эксперт.

В контексте того, что президент США Дональд Трамп активно отдаляет своих союзников и дает им возможность самостоятельно обеспечивать и статьи по обороне, европейские страны надеются выйти на какие-то новые структуры и организации, которые бы более централизованно занимались закупкой вооружения, боевой техники и боеприпасов, отметил политолог.

«Вполне возможно, что будут приняты соответствующие организационные какие-то инструкции, которые позволят обходить нежелание Венгрии поддерживать односторонние экономические санкции против России», - добавил Кошкин.

Ранее издание Politico сообщило, что несколько стран Европейского союза разрабатывают механизм введения антироссийских санкций в обход права вето Венгрии. Такую идею обсуждают не менее шести государств. Они предлагают принимать ограничения против РФ в одностороннем порядке в рамках местного законодательства. Тогда консенсус всех членов ЕС не потребуется.