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Politico: ЕС ищет пути введения санкций против РФ без согласия Венгрии

Этот вопрос планируется перенести в рамки местного законодательства.
Сергей Лебедев 2025-04-15 15:55:44
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Несколько стран Европейского союза разрабатывают способ введения антироссийских санкций в обход права вето Венгрии. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Politico. В публикации говорится, что не менее шести государств обсуждают возможность принимать ограничения против РФ в одностороннем порядке в рамках местного законодательства. В таком случае консенсус всех членов ЕС не потребуется.

«Шесть дипломатов подтвердили совместные усилия, поддерживаемые по крайней мере полудюжиной столиц, по переносу общеевропейских санкций против РФ во внутреннее законодательство», - пишет издание.

Один из дипломатов отметил, что не все страны могут перенести вопрос введения санкций в рамки своего правового поля. Более того, предлагаемый «обход» права вето Венгрии будет слабее полной силы законодательства ЕС. Также его могут воспринять и как провал общей внешней политики союза.

Напомним, в марте издание Politico сообщало, что лидеры стран ЕС придумали способ обхода блокировки Венгрией совместных заявлений от имени союза. Там намерены не одобренные Будапештом документы прикладывать к остальным резолюциям, которые были приняты единогласно.

И такой прецедент уже был создан. В феврале Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и очередному пакету военной помощи Киеву. Однако он был опубликован в качестве приложения.

При этом отмечается, что заявления мало что значат в практическом смысле. Для введения, например, санкций или выделения денег все еще требуется согласие всех стран.

#ЕС #евросоюз #санкции #Венгрия #Будапешт #обход #вето
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