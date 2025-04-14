Священник рассказал, правильно ли на Пасху посещать кладбище

Празднование Пасхи и посещение могил близких не нужно совмещать, рассказал «Звезде» иерей Александр Волков - руководитель информационной службы Московской городской епархии. Он добавил, что в эти дни верующим нужно делать все в свое время.

«Дни, предшествующие Пасхе, Страстная неделя и сама Пасха - время, когда мы полностью сосредоточиваемся на богослужениях и молитве Господу нашему Иисусу Христу, вспоминаем его жертву, его распятие и его воскресение. И важнее этого нет ничего, даже почитание усопших», - сказал священник.

Он отметил, что почитание усопших имеет очень важное значение для всех. Важно и правильно воздавать дань уважения памяти усопших, и весной, когда сходит снег, приводить в порядок могилы.

Но если посмотреть на богослужения, можно увидеть, что именно в этот период открытое поминовение усопших приостанавливается. И оно возобновляется уже через неделю после Пасхи. В день под названием Радоница уже можно совершать панихиды и другие молитвословия об усопших и посещать могилы своих родных.

«Поэтому православным христианам надо располагать своим временем, чтобы все было правильно устроено. Когда нужно - мы приходим в храм и прославляем Спасителя, а потом уже посещаем кладбища. Заменять одно другим ни в коем случае не нужно, это неправильно», - объяснил Александр Волков.

Пасху в 2025 году православные христиане празднуют 20 апреля. Радоница отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. В этом году она выпадает на 29 апреля.