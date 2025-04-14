У Москвы есть факты, что на пораженном российскими войсками объекте в украинском городе Сумы проходила «сходка» командиров ВСУ и их иностранных партнеров. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам министра, все знают, что там находятся военные из стран Североатлантического альянса. Они напрямую руководят боевиками, добавил Лавров.

Напомним, сегодня в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о поражении объекта в Сумах, где проходило совещание командиров украинской оперативно-тактической группы «Северск». В результате были уничтожены шесть десятков националистов. Удар был нанесен в минувшее воскресенье двумя ракетами «Искандер-М».

МО РФ отметило, что боевики специально разместились в центре города. Таким образом они использовали мирное население в качестве живого щита.