Эксперт объяснила, как при покупке проверить качество куриных яиц

Перед тем как попасть в магазины, куриные яйца проходят несколько разных этапов контроля. В том числе проводится ветеринарно-санитарная экспертиза в лабораториях Россельхознадзора. При этом покупатели могут сами проверить уже выложенную на полках продукцию. Об этом в беседе с aif.ru заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Так, например, можно попросить у продавца предъявить сертификаты и результаты анализа продукции. Кроме того, если покупатель сомневается в свежести яиц, проверить ее можно на овоскопе в торговой точке.

«По закону ими должны быть оборудованы все магазины», - отметила Мясникова.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что в столичном регионе активизировались сотни точек по продаже якобы красной икры. Аферисты предлагают москвичам купить деликатес со скидкой, под видом распродажи остатков продукции. Без документов мошенники «толкают» свой товар прямо на улицах.

Под видом настоящей икры предлагают либо имитацию - желатин с рыбьим жиром, либо структурированную - неликвид, остающийся в процессе производства деликатеса.

Самым опасным вариантом является настоящая икра, добытая браконьерским способом, приготовленная и расфасованная в кустарных условиях.