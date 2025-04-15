Соседи рассказали о криках перед тем, как дочь убила отца в Москве

Из квартиры дома на юго-западе Москвы, где 15-летняя девочка-подросток зарезала отца, раздавались крики с угрозой убийства. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказала соседка, которая слышала, как развивалась кровавая драма.

«Мужчина кричал: "Я тебя убью", а девушка кричала: "Помогите". Два раза где-то», - говорит очевидец.

По словам собеседницы, во время конфликта были слышны не только крики, но и грохот.

«Летали то ли стулья, то ли еще что. Ну мебель двигалась», - отмечает она.

Напомним, трагедия произошла сегодня на улице Бартеневской. По версии следствия, 15-летняя девочка заступилась за сестру и зарезала отца. Причиной семейной ссоры стал кредит, который мужчина пытался оформить на старшую дочь.