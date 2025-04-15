МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соседи рассказали о криках перед тем, как дочь убила отца в Москве

Перед смертью глава семейства грозился убийством.
Сергей Лебедев 2025-04-15 13:29:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Из квартиры дома на юго-западе Москвы, где 15-летняя девочка-подросток зарезала отца, раздавались крики с угрозой убийства. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказала соседка, которая слышала, как развивалась кровавая драма.

«Мужчина кричал: "Я тебя убью", а девушка кричала: "Помогите". Два раза где-то», - говорит очевидец.

По словам собеседницы, во время конфликта были слышны не только крики, но и грохот.

«Летали то ли стулья, то ли еще что. Ну мебель двигалась», - отмечает она.

Напомним, трагедия произошла сегодня на улице Бартеневской. По версии следствия, 15-летняя девочка заступилась за сестру и зарезала отца. Причиной семейной ссоры стал кредит, который мужчина пытался оформить на старшую дочь.

#Москва #убийство #наш эксклюзив #СК #Южное Бутово #Бартеневская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 