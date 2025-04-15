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Нарышкин: решение по Украине предусматривает ее безъядерный статус

Он отметил, что в диалоге с РФ чувствуется желание США вникнуть в причины конфликта на Украине.
Ирина Егорова 2025-04-15 12:19:39
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press, Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что в диалоге России и США чувствуется желание Вашингтона вникнуть в причины украинского конфликта. Он добавил, что решение по Украине должно быть согласовано на определенных условиях - они остаются прежними с учетом стратегических целей России после завершения конфликта.

«Безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», - передает его слова ТАСС.

Напомним, в последние пару месяцев оформились контакты представителей Москвы и Вашингтона по вопросу мирного разрешения конфликта на Украине. Так, 2-3 апреля прошли встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Вашингтоне.

Также в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США, она продлилась 4,5 часа. Американская и российская стороны также встречались в рамках переговоров в Эр-Рияде.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского вопроса идут хорошо.

#Россия #Украина #сша #Нарышкин #урегулирование
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