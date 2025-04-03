Ряд разделов «Госуслуг» будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

Портал «Госуслуги» для борьбы с мошенниками будет на время ограничивать чувствительные страницы личного кабинета. Об этом сообщило Минцифры России. Если действия пользователя вызовут подозрения, доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам ограничат на 72 часа.

Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта «Госуслуг» доступ к авторизации через этот сервис на чувствительных ресурсах (например, микрофинансовых сайтах или приложении «Госключ») тоже будут ограничивать.

Если произошла блокировка, доступ восстановится автоматически в течение 72 часов. Чтобы разблокировать разделы раньше, нужно обратиться в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.

Мошенники могут завладеть аккаунтом «Госуслуг», только если пользователь сам сообщит данные для входа - например, код из СМС. В Минцифры призвали никогда не сообщать логин, пароль и СМС-коды посторонним.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Закон вводит опцию самозапрета на дистанционную регистрацию сим-карт через портал «Госуслуги». Кроме того, во время телефонных разговоров сообщения и коды подтверждения от «Госуслуг» поступать не будут.