МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ряд разделов «Госуслуг» будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

Чтобы разблокировать разделы раньше, нужно обратиться в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.
Владимир Рубанов 2025-04-03 12:19:40
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Портал «Госуслуги» для борьбы с мошенниками будет на время ограничивать чувствительные страницы личного кабинета. Об этом сообщило Минцифры России. Если действия пользователя вызовут подозрения, доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам ограничат на 72 часа.

Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта «Госуслуг» доступ к авторизации через этот сервис на чувствительных ресурсах (например, микрофинансовых сайтах или приложении «Госключ») тоже будут ограничивать.

Если произошла блокировка, доступ восстановится автоматически в течение 72 часов. Чтобы разблокировать разделы раньше, нужно обратиться в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.

Мошенники могут завладеть аккаунтом «Госуслуг», только если пользователь сам сообщит данные для входа - например, код из СМС. В Минцифры призвали никогда не сообщать логин, пароль и СМС-коды посторонним.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Закон вводит опцию самозапрета на дистанционную регистрацию сим-карт через портал «Госуслуги». Кроме того, во время телефонных разговоров сообщения и коды подтверждения от «Госуслуг» поступать не будут.

#взлом #блокировка #мошенничество #госуслуги #аккаунт #Кибермошенники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 