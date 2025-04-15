Овечкин рассказал, с каким спортсменом мечтает встретиться

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своей мечтой. Об этом сообщил спортивный журналист Пэт Макафи в социальной сети Х.

Он признался, что мечтает провести встречу с легендой американского баскетбола Майклом Джорданом. По словам нападающего, у него уже есть автограф на джерси, однако они ни разу не виделись.

«Так что да, я мечтаю встретиться с величайшим баскетболистом», - добавил он.

В апреле россиянин вошел в хоккейную историю, забив 895-ю шайбу. Он побил рекорд Уэйна Гретцки, который держался почти 26 лет. Еще позже, а именно в ночь на 14 апреля Овечкин, забросив 896-ю шайбу, обновил собственный рекорд.

Недавно он сообщил о желании выступить за сборную России на зимней Олимпиаде 2026 в Милане. Овечкин отметил, что участие зависит не от него, а от МОК и главного тренера российской команды.