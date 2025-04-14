МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Овечкин заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде-2026

По словам хоккеиста, для каждого спортсмена - честь сыграть за сборную своей страны.
Лиза Губина 2025-04-14 20:30:02
© Фото: Gerry Angus Icon Sportswire via Globallookpress

Российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил желание выступить за сборную России на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, однако отметил, что участие зависит от МОК и главного тренера российской команды.

«Это зависит от Олимпийского комитета: допустят нас или нет. Для каждого спортсмена это честь — выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», - приводит ТАСС слова хоккеиста.

Олимпийские игры-2026 пройдут 6-22 февраля в Италии. Ранее Овечкин трижды участвовал в Олимпиаде - в 2006, 2010 и 2014 годах.

Напомним, в апреле россиянин вошел в хоккейную историю, забросив 895-ю шайбу и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, который держался почти 26 лет. В ночь на 14 апреля Овечкин обновил свой рекорд, забросив 896-ю шайбу.

Спортсмена поздравили президент России Владимир Путин, сам Гретцки, звезды мирового спорта, актер-комедиант Дэнни Де Вито, рэпер Снуп Догг и другие.

#Россия #Хоккей #МОК #сборная России #Александр Овечкин #Олимпиада-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 