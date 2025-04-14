Овечкин заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде-2026

Российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил желание выступить за сборную России на зимней Олимпиаде-2026 в Милане, однако отметил, что участие зависит от МОК и главного тренера российской команды.

«Это зависит от Олимпийского комитета: допустят нас или нет. Для каждого спортсмена это честь — выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», - приводит ТАСС слова хоккеиста.

Олимпийские игры-2026 пройдут 6-22 февраля в Италии. Ранее Овечкин трижды участвовал в Олимпиаде - в 2006, 2010 и 2014 годах.

Напомним, в апреле россиянин вошел в хоккейную историю, забросив 895-ю шайбу и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, который держался почти 26 лет. В ночь на 14 апреля Овечкин обновил свой рекорд, забросив 896-ю шайбу.

Спортсмена поздравили президент России Владимир Путин, сам Гретцки, звезды мирового спорта, актер-комедиант Дэнни Де Вито, рэпер Снуп Догг и другие.