ФСБ задержала молдаванина, привезшего в Россию взрывчатку для терактов

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию Киева привез в Россию взрывчатку для совершения терактов. Ее он по наводке украинской разведки планировал заложить в тайники в Волгограде и Саратове.

Уточняется, что в Россию молдаванин добирался окольными путями через Венгрию, Словакию, Польшу и Прибалтику. В 2022-2023 годах Пруняну воевал на стороне ВСУ, позже был переправлен в Молдавию.

«В Кишиневе он купил внедорожник, в котором оборудовал тайник с тремя взрывными устройствами», - уточняет ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания в Подмосковье военного, готовившего теракт в общежитии для курсантов. Его поймали, когда он доставал из тайника компоненты для бомбы.