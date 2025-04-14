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ФСБ задержала молдаванина, привезшего в Россию взрывчатку для терактов

Мужчина приехал в РФ окольными путями и хотел заложить взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове.
Ирина Егорова 2025-04-14 07:56:48
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию Киева привез в Россию взрывчатку для совершения терактов. Ее он по наводке украинской разведки планировал заложить в тайники в Волгограде и Саратове.

Уточняется, что в Россию молдаванин добирался окольными путями через Венгрию, Словакию, Польшу и Прибалтику. В 2022-2023 годах Пруняну воевал на стороне ВСУ, позже был переправлен в Молдавию.

«В Кишиневе он купил внедорожник, в котором оборудовал тайник с тремя взрывными устройствами», - уточняет ФСБ. 

Ранее Федеральная служба безопасности России показала кадры задержания в Подмосковье военного, готовившего теракт в общежитии для курсантов. Его поймали, когда он доставал из тайника компоненты для бомбы.

#Молдавия #ФСБ #Задержание #теракты #взрывчатка
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