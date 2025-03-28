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Кремль: мораторий на удары по энергосистеме России не выполняется

Дмитрий Песков отметил, что ситуация движется к потере контроля, так как сегменты ВСУ не слушают киевские власти.
Тимур Шерзад 2025-03-28 14:42:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мораторий на удары по энергосистеме России и Украины не выполняется. 

«Если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», - сказал Песков журналистам. 

Он подчеркнул, что в таком случае речь идет о тотальной бесконтрольности ВСУ - все сегменты Вооруженных сил Украины не слушают приказы руководства страны. Потому что попытки нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры России продолжаются.

При этом РФ, отметил Дмитрий Песков, оставляет за собой право не соблюдать этот мораторий в отношении Украины, если она будет продолжать нанесение ударов по объектам российской инфраструктуры

#Россия #в стране и мире #Украина #Кремль #Дмитрий Песков #мораторий
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