Власти Чехии готовятся к массовому притоку украинских ветеранов после завершения конфликта, опасаясь, что они могут быть «с травмированной психикой» и психологическими проблемами в результате службы в зоне боевых действий, пишет Euractiv.

По данным издания, на данный момент в стране проживают 380 тысяч беженцев с Украины, в основном - женщины и дети.

Среди возможных угроз для национальной безопасности выделяют участие ветеранов в организованной преступности и незаконную торговлю оружием, которое, как ожидается, появится после завершения конфликта на черном рынке.

«Мы должны ожидать, что многие ветераны могут приехать в Чешскую Республику, чтобы воссоединиться со своими семьями. Некоторые из них могут найти работу в организованной преступности», - предупредил представитель чешской разведки Ладислав Штиха.

Уточняется, что в МВД уже начали подготовку к их приезду и разработку мер по интеграции ветеранов в общество.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Украину покинули около 20-25 миллионов жителей. По словам министра национального единства Алексея Чернышова, Киев хочет вернуть своих граждан, которые сейчас живут за границей. Речь идет о добровольном возвращении без принудительных мер.