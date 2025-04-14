МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Депутат ГД: за экономической интеграцией Украины в ЕС кроется подчинение

По словам депутата Дмитрия Новикова, под экономической интеграцией Евросоюза можно понимать все что угодно, о полноценной интеграции Украины в ЕС сейчас речи идти не может.
Лиза Губина 2025-04-14 18:30:25
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Евросоюз пытается приободрить Владимира Зеленского на фоне сложностей, которые он испытывает в отношениях с Соединенными Штатами, и показать Киеву некий прогресс в движении Украины к европейской интеграции, заявил первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. На самом же деле под этими мерами объединения кроется подчинение Украины.

Тем самым депутат прокомментировал предложение Еврокомиссии начать экономическую интеграцию Украины в ЕС до ее официального вступления в сообщество, о котором сегодня сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«С точки зрения существующей практики и формальностей, действительно, полноценного вхождения Украины в состав ЕС быть не может, а что касается экономической интеграции, то за эту интеграцию можно выдать все что угодно», - отметил парламентарий.

По словам Новикова, в Европе рассматривали Украину как свою сферу неоколониальных интересов и не ожидали, что в «борьбу за экономический грабеж» Киева войдет Вашингтон.

«За завесой этих симпатичных фраз (об экономической интеграции. - Прим. ред.) на самом деле кроется подчинение Украины интересам европейского капитала», - заключил он.

Напомним, о подобном предложении Еврокомиссии стало известно сегодня по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге. В Будапеште добавили, что представленный сегодня пакет мер поддержки Киева является «пакетом слепых, массированных проукраинских и провоенных инициатив».

#Украина #евросоюз #госдума #Дмитрий Новиков #наш эксклюзив #экономическая интеграция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 