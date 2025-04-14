Депутат ГД: за экономической интеграцией Украины в ЕС кроется подчинение

Евросоюз пытается приободрить Владимира Зеленского на фоне сложностей, которые он испытывает в отношениях с Соединенными Штатами, и показать Киеву некий прогресс в движении Украины к европейской интеграции, заявил первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. На самом же деле под этими мерами объединения кроется подчинение Украины.

Тем самым депутат прокомментировал предложение Еврокомиссии начать экономическую интеграцию Украины в ЕС до ее официального вступления в сообщество, о котором сегодня сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«С точки зрения существующей практики и формальностей, действительно, полноценного вхождения Украины в состав ЕС быть не может, а что касается экономической интеграции, то за эту интеграцию можно выдать все что угодно», - отметил парламентарий.

По словам Новикова, в Европе рассматривали Украину как свою сферу неоколониальных интересов и не ожидали, что в «борьбу за экономический грабеж» Киева войдет Вашингтон.

«За завесой этих симпатичных фраз (об экономической интеграции. - Прим. ред.) на самом деле кроется подчинение Украины интересам европейского капитала», - заключил он.

Напомним, о подобном предложении Еврокомиссии стало известно сегодня по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге. В Будапеште добавили, что представленный сегодня пакет мер поддержки Киева является «пакетом слепых, массированных проукраинских и провоенных инициатив».