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Сийярто рассказал о «шокирующем» предложении интегрировать Украину в ЕС

Новый пакет мер поддержки Киева включает больше оружия, денег и санкции против закупок энергоносителей, заявил венгерский министр.
Владимир Рубанов 2025-04-14 16:22:50
© Фото: Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Еврокомиссия предложила начать экономическую интеграцию Украины в Евросоюз до ее официального вступления в сообщество. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД ЕС в Люксембурге.

По словам министра, еврокомиссар выступил с «шокирующим предложением» о полной экономической интеграции Украины в ЕС.

Пакет мер поддержки Киева был представлен 14 апреля, сказал министр. Он назвал его продолжением «ошибочной и провальной политики» Евросоюза и подчеркнул, что власти страны не поддержат инициативы Еврокомиссии.

«Это новый пакет слепых, массированных проукраинских и провоенных инициатив», - добавил Сийярто.

Новый пакет мер включает больше оружия, денег, продвижение Украины в ЕС, отправку военных советников в Киев и санкции против закупок энергоносителей, заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что на совещании обсуждался проект крупного 17-го пакета санкций против России и что Венгрия дала понять, что никоим образом не поддержит его.

Ранее в Будапеште заявляли, что страна будет сохранять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не вернут отнятые у него права.

#Украина #ЕС #евросоюз #санкции #Венгрия #Еврокомиссия #Петер Сийярто
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