Бойцы группировки «Центр» взорвали технику ВСУ с помощью FPV-дронов

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» выследили и уничтожили технику и блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении СВО. На опубликованных МО РФ кадрах показана их боевая работа.

Оптоволоконные дроны позволяют операторам выискивать даже самые тщательно замаскированные цели и уничтожать их с ювелирной точностью. Целями беспилотников становятся блиндажи, минометные точки, антенны ретрансляторов и военная техника противника.

Сейчас в работе бойцам помогает весенняя распутица. Для украинской техники она становится ловушкой, так как застрявшие в грязи автомобили являются легкой мишенью для опытных пилотов. Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов боевики ВСУ ежедневно теряют боевую технику и несут значительные потери в живой силе на подступах к Красноармейску.

Ранее мотострелки показали уничтожение двух танков и двух БМП ВСУ от первого лица. Техника противника находилась в укрытиях в лесополосе, но наша разведка обнаружила ее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.