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Бойцы группировки «Центр» взорвали технику ВСУ с помощью FPV-дронов

На опубликованных кадрах - работа расчетов ударных FPV-дронов на Красноармейском направлении СВО. Для поражения целей бойцы используют беспилотники на оптоволокне.
2025-04-11 05:37:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» выследили и уничтожили технику и блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении СВО. На опубликованных МО РФ кадрах показана их боевая работа.

Оптоволоконные дроны позволяют операторам выискивать даже самые тщательно замаскированные цели и уничтожать их с ювелирной точностью. Целями беспилотников становятся блиндажи, минометные точки, антенны ретрансляторов и военная техника противника.

Сейчас в работе бойцам помогает весенняя распутица. Для украинской техники она становится ловушкой, так как застрявшие в грязи автомобили являются легкой мишенью для опытных пилотов. Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов боевики ВСУ ежедневно теряют боевую технику и несут значительные потери в живой силе на подступах к Красноармейску.

Ранее мотострелки показали уничтожение двух танков и двух БМП ВСУ от первого лица. Техника противника находилась в укрытиях в лесополосе, но наша разведка обнаружила ее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #СВО #FPV-дроны
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