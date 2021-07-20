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Как это было: Безос показал свой полет в космос с «попутчиками» изнутри капсулы

Валентина Пескова
20:45 20.07.2021
Группа космических туристов корабля New Shepard крутилась в невесомости и дружно радовалась новым и необычным ощущениям.
© Видео: jeffbezos, Instagram © Фото: jeffbezos, Instagram
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Полет космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin успешно завершился, и по прибытии на Землю находившийся на его борту самый богатый человек планеты Джеффри Безос поделился в сети Instagram видеороликом о том, как он выглядел изнутри.

Набрав нужную высоту, космические туристы отстегнули ремни от кресел, чтобы испытать заветное ощущение невесомости. Ради чего, собственно, и так хочется многим полететь в космическое пространство. Несмотря на абсолютно разно-возрастную группу необычных «космонавтов» - от 18 до 82 лет - все они дружно радовались новым и необычным ощущениям, испытанным ими вместе впервые.

Немного «поплавав» в хаотичном порядке и даже вниз головою и вверх-тормашками, космонавты затем сориентировались и взяли в руки небольшой красный мячик, который стали перекидывать друг другу.

Полет корабля с миллиардером Джеффри Безосом на борту вошел в историю, как пока самый короткий космический рейс - он продлился всего 10 с половиной минут. За это время аппарат New Shepard, чем-то напоминающий нашу «кино-гравицапу» из известного фильма режиссера Георгия Данелии, вертикально поднялся с космодрома в Техасе на высоту более 100 километров.

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