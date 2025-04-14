Украинка Костюк снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что не будет участвовать в турнире в немецком Штутгарте из-за травмы. Об этом спортсменка написала в своих социальных сетях, рассказав, что не успела восстановиться после травмы, полученной в ходе Кубка Билли Джин Кинг 12 апреля.

В первом раунде Костюк должна была сыграть с россиянкой Миррой Андреевой, ранее спортсменки не встречались в рамках турниров WTA.

Соревнования запланированы на 14-21 апреля. Речь идет о турнире категории WTA 500 с призовым фондом более $900 тысяч. Имя соперницы Андреевой по первому кругу объявят позднее.

Напомним, Мирра Андреева является лучшей российской теннисисткой в рейтинге WTA - по состоянию на сегодняшний день она занимает седьмую позицию. В прошлом месяце спортсменка отметилась победой на турнире Женской теннисной ассоциации в Дубае, в финале обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко.