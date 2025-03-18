Леброн Джеймс поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой

Знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс восхитился трудолюбием и целеустремленностью российской теннисистки Мирры Андреевой. На своей странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть) он поздравил спортсменку с победой на турнире Женской теннисной ассоциации в Дубае.

Ранее Мирра Андреева заявила, что четырехкратный чемпион NBA мотивирует ее.

«Рад, что помог, но, честно говоря, ты победила сама. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности и преданности своему делу. Продолжай в том же духе», - написал Леброн Джеймс.

Напомним, в финале турнира Андреева оказалась сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко. Игра продлилась три сета, россиянка выиграла со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Эта победа позволила Андреевой подняться на шестое место в обновленном рейтинге WTA, что пока является наивысшим достижением в карьере для молодой теннисистки.

Впрочем, не всех восхищают победы юного дарования. Некоторых они раздражают. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск ранее негативно высказался о победе Андреевой в матче с польской теннисисткой Игой Швентек. Политик отметил, что ему не понравились победы России и Белоруссии.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.