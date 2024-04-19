Врач Перевалова рассказала, как офисная работа меняет фигуру

Офисная работа за компьютером может не только негативно сказаться на фигуре сотрудников, но и на здоровье, сказала спортивный врач Ольга Перевалова. Из-за малоподвижного и сидячего образа жизни может возникнуть проблема лимфостаза - нарушение лимфатической системы, задача которой удалять продукты жизнедеятельности клеток, а также велика вероятность атрофирования мышц.

«Если человек пятидневку с 9 до 17 проводит в кресле перед компьютером, то со временем его фигура может сильно измениться, потому что отсутствует движение. Ведь основной потребитель энергии - это мышцы. И при долгом сидении мышцы, в том числе мышцы ягодиц, которые отвечают за ходьбу, начинают атрофироваться», - заявила реабилитолог Перевалова.

В связи с этим лишние калории образуют жировые отложения в организме и видоизменяют фигуру человека, причем у женщин и мужчин это происходит по-разному.

«У женщин при сидячем образе жизни может формироваться особый тип ожирения - "груша", когда растут ягодицы и валики на бедрах, появляется целлюлит. Мужской вариант ожирения чаще проходит по типу "яблока", когда в области живота накапливается висцеральный жир», - подчеркнула Перевалова.

Из-за «особенностей ожирения» женщины чаще страдают от варикозной болезни и отеков к концу дня, а мужчины подвержены риску появления сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности и сахарного диабета, передает слова врача Радио Sputnik.

По рекомендациям спортивного доктора, при первых отметках в изменениях фигуры офисным сотрудникам надо задуматься о диете, физкультуре или о простых упражнениях, которые можно выполнять даже на стуле - это сжимание и разжимание ягодиц, скручивание, потягивание, махи ногами в стороны, назад и вперед возле стула, заключила Перевалова.