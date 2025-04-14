Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве

Электросамокаты и велосипеды в Москве сняли с паузы - поездки снова доступны жителям столицы в связи с установлением хорошей погоды, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«После внезапной "зимы" в столицу вернулась хорошая погода, самокаты и велосипеды сняли с паузы - они снова доступны для поездок», - заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Правила пользования электротранспортом в этом сезоне ужесточили - теперь перед арендой сервис затребует верификация через Mos ID. Для этого пользователю нужна учетная запись на mos.ru. Это необходимо, чтобы дети и подростки не могли арендовать самокат, а также позволит привлекать нарушителей ПДД к ответственности.

В этом году из-за прихода климатической весны сезон проката велосипедов и самокатов открыли в Москве раньше обычного примерно на неделю - поездками можно было воспользоваться с 15 марта. Однако сервис проработал два дня и потом приостановил работу из-за выпавшего снега. Еще одна пауза в работе кикшеринга была сделана с 6 апреля, когда на Москву обрушился циклон «Зион». Всего за пару дней в Москве выпала практически месячная норма осадков, а высота снега составила 10-15 сантиметров.