Для москвичей ужесточили правила аренды электросамокатов

В Москве в преддверии прокатного сезона в правила аренды электросамокатов внесут новые изменения. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Уточняется, что для пользования этим электротранспортом потребуется верификация через Mos ID. Для этого пользователю нужна учетная запись на mos.ru.

«Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков... мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», - сказал Ликсутов.

Политик подчеркнул, что эта мера направлена прежде всего на предотвращение опасных ситуаций на дорогах. Кроме того, ожидается, что таким образом можно будет быстрее привлечь нарушителей ПДД к ответственности.

Ранее сообщалось, что в России ведут работу над документом, устанавливающим порядок государственной регистрации в том числе электросамокатов и гироскутеров. Ожидается, что присвоение самокатам государственных номеров должно улучшить контроль за передвижением на дорогах.