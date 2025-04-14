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В Средиземном море прошли российско-египетские учения «Мост дружбы»

Военные корабли двух стран отработали совместные действия.
2025-04-14 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Средиземном море с 6 по 10 апреля прошли российско-египетские военно-морские учения «Мост дружбы-2025». На них нашу страну представляли фрегат «Адмирал Головко» и средний морской танкер «Вязьма». Наши партнеры задействовали фрегат «Аль-Галала», ракетные катера «Фуад Зекри» и «Махмуд Фахми». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На первом этапе учений состоялся брифинг в порту Александрия, в ходе которого обсудили план мероприятий. Также во время береговой части военнослужащие двух стран выполнили стрелковые упражнения на одном из полигонов и провели тренировку досмотровых групп надводных кораблей.

В ходе морской части учений отработали оборону кораблей, в том числе отражение атаки самолетов условного противника, роль которых выполнили истребители F-16 ВВС Египта. Кроме того, провели артиллерийские стрельбы, совместное маневрирование, поиск и спасение на море.

Также в мероприятиях был задействован корабельный вертолет Ка-27, который отработал приземление на палубу египетского фрегата «Аль-Галала».

Напомним, 5 апреля фрегат «Адмирал Головко» совершил деловой заход в египетский порт Александрия. За несколько дней личный состав корабля отдохнул и пополнил запасы воды и провизии.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Россия #ВМФ #учения #Египет #Ка-27 #ВМС
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