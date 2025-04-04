Стрельба в Бенгальском заливе: как прошла морская часть «Индра Нэви-2025»

Корабли ВМФ РФ и ВМС Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместных военно-морских учений «Индра Нэви - 2025».

Три дня российские и индийские моряки отрабатывали тактическое маневрирование в составе совместных строев - всего было выполнено семь построений. Кульминацией стало построение кораблей в строй фронта с дистанцией 1,5 кабельтовых, особенно впечатляюще выглядит этот строй с высоты.

Также моряки совершенствовали практические навыки борьбы с БПЛА и безэкипажными катерами «противника», корабли провели артиллерийские стрельбы по целям в воздухе и море. Еще одной частью учений была посадка вертолета Ка-27М на индийский эсминец «Рана», а индийский экипаж вертолета «Четак» приземлился на палубу российского корвета.

«В ходе учений экипажи также отработали задачи по конвоированию судна и организацию пополнения запасов на ходу траверзным способом от танкера "Печенга"», - передает Минобороны России.

От российской стороны в учениях участвовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец «Рана» и корвет «Кутар».

Корабли уже вернулись в индийский порт Ченнаи, где будут подведены итоги совместной работы и проведена церемония закрытия учений.

Учения «Индра Нэви - 2025» включали в себя не только морскую, но и береговую часть. Так, на берегу, во время конференции командиры кораблей обсудили порядок совместных действий в море. Индийские и российские моряки посетили корабли друг друга и спортивные мероприятия.

Старший отряда кораблей ВМФ России капитан I ранга Алексей Анциферов отметил, что нынешние учения - это возможность проверить готовность к совместной работе и решению задач в море. По его словам, «Индра Нэви - 2025» способствуют обмену опытом и укреплению стратегического партнерства России и Индии в борьбе с военными угрозами.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.