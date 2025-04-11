Оператор-наводчик Т-90М рассказал о функционале пульта «Чебурашка»

Под Дзержинском, он же Торецк, поддержку штурмовикам группировки «Юг» оказывают экипажи танков Т-90М «Прорыв». Дальность стрельбы этих самых современных российских танков - более 10 км. И, как правило, их используют для работы с закрытых огневых позиций. В помощь танкистам - передовая система управления огнем, пульт которой они называют «Чебурашкой».

«Здесь "Чебурашка" - это управление башней, пушкой - все зависит от нее. Вижу в прицел, работаю полностью ей, выстрел все так же на "Чебурашке". Кнопки все находятся здесь, очень удобно и практично», - рассказал оператор-наводчик танка Т-90М «Прорыв» с позывным Маляр.

На кадрах объективного контроля с беспилотника можно увидеть пример «горячей» боевой работы наших танкистов. Т-90М «Прорыв» под ожесточенным огнем поддерживал заброску штурмовых групп на бронетехнике. Когда танкисты работают столь смело, наша пехота увереннее идет вперед.

Ранее командир Т-90М рассказал о системе защиты своей боевой машины, которая спасает экипаж от ударов противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.