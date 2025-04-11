МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор-наводчик Т-90М рассказал о функционале пульта «Чебурашка»

По словам военнослужащего, эта система управления огнем обладает универсальностью.
2025-04-11 06:34:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Под Дзержинском, он же Торецк, поддержку штурмовикам группировки «Юг» оказывают экипажи танков Т-90М «Прорыв». Дальность стрельбы этих самых современных российских танков - более 10 км. И, как правило, их используют для работы с закрытых огневых позиций. В помощь танкистам - передовая система управления огнем, пульт которой они называют «Чебурашкой».

«Здесь "Чебурашка" - это управление башней, пушкой - все зависит от нее. Вижу в прицел, работаю полностью ей, выстрел все так же на "Чебурашке". Кнопки все находятся здесь, очень удобно и практично», - рассказал оператор-наводчик танка Т-90М «Прорыв» с позывным Маляр.

На кадрах объективного контроля с беспилотника можно увидеть пример «горячей» боевой работы наших танкистов. Т-90М «Прорыв» под ожесточенным огнем поддерживал заброску штурмовых групп на бронетехнике. Когда танкисты работают столь смело, наша пехота увереннее идет вперед.

Ранее командир Т-90М рассказал о системе защиты своей боевой машины, которая спасает экипаж от ударов противника. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Т-90М Прорыв #наш эксклюзив #пульт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 