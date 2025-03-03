Командир Т-90М рассказал о защите экипажа дымовой завесой с графитом

Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Мангуст рассказал о системе защиты своей боевой машины, которая спасает экипаж от ударов противника. С танкистом пообщался наш военкор Игорь Лапик.

«Пушка поворачивается в сторону откуда замер был сделан. У нас дымы из шахт запускаются, они с графитовой частицей, запускаются в сторону снаряда. В дыму снаряд врезается и взрывается, до танка не долетает», - объяснил Мангуст.

Танкисты поддерживают штурмовиков 98-й гвардейской ивановской дивизии ВДВ. Ведут огонь по позициям ВСУ в Часовом Яре, помогая зачистить город. Свежие кадры показывают, как снаряд попадает в здание, где находился противник.

На данный момент десантники уже взяли Огнеупорный комбинат и штурмуют центральный район города, где находится многоэтажная застройка. После стрельбы танкисты спешат сменить позицию, чтобы избежать ответного удара.

Танки прикрывают бойцы ивановской дивизии ВДВ, которые следят за небом и сбивают дроны-камикадзе. Для этого используют охотничьи ружья, которые очень эффективны против малых БПЛА.

«Работаем эффективно, пока техника цела. Один FPV-дрон зашел сзади, мы его сбили - упал прямо у танка, все четко, спасли танк», - рассказал командир группы с позывным Русский.

Из-за морозов бойцы используют подогрев перчаток - внутри встроена сетчатая грелка, что помогает выдерживать холод в боевых условиях.

За год два танка совершили несколько тысяч выстрелов в районе Часова Яра. На земле горы гильз, подтверждающие интенсивность боевых действий. Танк покрыт «боевыми шрамами», но благодаря усиленной броне и системе защиты атаки дронов для него как укусы комаров.

Российские танки продолжают вести огонь по позициям ВСУ, помогая войскам продвигаться вперед и брать под контроль районы Часова Яра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.