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Юра Борисов подписал контракт с крупным американским агентством

Среди клиентов организации есть немало известных американских актёров.
Константин Денисов 2025-04-10 22:50:44
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Российский актёр Юра Борисов подписал контракт с влиятельным американским агентством американских агентств талантов United Talent Agency, сообщил журнал Variety.

Среди его клиентов есть таким известные голливудские актеры, как Тимоти Шаламе, Синтия Эриво, Майки Мэдисон и Бенедикт Камбербэтч.

Напомним, Борисов номинировался на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», но не смог выиграть вожделенную статуэтку.

В России актёр известен по множеству ролей в различных проектах. Комплименты в его адрес неоднократно говорили коллеги по цеху из США, а также знаменитые режиссеры.

#в стране и мире #сша #Актеры #Юра Борисов
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