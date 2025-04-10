Юра Борисов подписал контракт с крупным американским агентством

Российский актёр Юра Борисов подписал контракт с влиятельным американским агентством американских агентств талантов United Talent Agency, сообщил журнал Variety.

Среди его клиентов есть таким известные голливудские актеры, как Тимоти Шаламе, Синтия Эриво, Майки Мэдисон и Бенедикт Камбербэтч.

Напомним, Борисов номинировался на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», но не смог выиграть вожделенную статуэтку.

В России актёр известен по множеству ролей в различных проектах. Комплименты в его адрес неоднократно говорили коллеги по цеху из США, а также знаменитые режиссеры.