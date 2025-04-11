Kan: Израиль и Турция не договорились об их войсках в Сирии

Израильская и турецкая стороны не смогли достичь соглашения по предотвращению противоречий между ними на территории Сирии. Переговоры между ними прошли в Азербайджане.

По сообщению израильской гостелерадиокомпании Kan, следующий раунд переговоров намечен после иудейского праздника Песах, который в 2025 году начнется с заходом солнца 12 апреля.

«Решение об этом было принято в ходе вчерашней дискуссии между сторонами, которая состоялась в Азербайджане, после того как не удалось достичь соглашений относительно напряженности в Сирии и поиска способа предотвращения войны», - заявили израильские журналисты.

Тель-Авив и Анкара ведут переговоры, чтобы не допустить стычек между их войсками на сирийской земле через создание соответствующего механизма.

Ссылаясь на источники, израильское СМИ обратило внимание, что Анкара не желает пропускать самолеты ВВС Израиля через турецкую территорию из-за проводимых ЦАХАЛ операций в секторе Газа. На этом фоне Турция даже разорвала дипотношения с Израилем.