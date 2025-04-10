Мотострелки показали от первого лица уничтожение двух танков и БМП ВСУ

Мотострелки Южной группировки войск нанесли сокрушающие удары по технике ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Кадры работы наших бойцов показало Минобороны РФ.

Разведка при помощи беспилотных летательных аппаратов вскрыла район сосредоточения вражеской техники, которая находилась в укрытиях в лесополосе. Было принято решение поразить цели FPV-дронами. Точными ударами нескольких беспилотников 200-й отдельной мотострелковой бригады удалось уничтожить два танка и две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. Цель обнаружили разведчики группировки войск «Север», для ее поражения использовали FPV-дроны на оптоволоконных системах управления.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.