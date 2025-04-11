МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Как минимум 29 палестинцев за сутки погибли из-за ударов ЦАХАЛ по Газе

В четверг израильская армия нанесла удары по всей территории сектора Газа, погибли уже десятки жителей.
Марина Крижановская 2025-04-11 04:36:52
© Фото: Saed Abu Nabhan Apaimages Keystone Press Agency Globallookpress

В секторе Газа за минувшие сутки из-за обстрелов израильской армии погибли 29 палестинцев.

Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилую застройку в районе Эш-Шуджаия в восточной части города Газа. Это привело к гибели 35 человек.

«Телеканалу Al Jazeera сообщили, что с утра четверга в результате израильских атак по всему сектору Газа погибли по меньшей мере 29 палестинцев. Поступают сообщения о новых атаках и жертвах», - сообщили репортеры со ссылкой на источники среди врачей.

Напомним, с 18 марта ЦАХАЛ возобновила военные операции в секторе Газа, прервав установленный 19 января 2025 года режим прекращения огня. По нему наносятся массированные удары.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что боевые действия спровоцировал отказ радикального палестинского движения ХАМАС от предложений американской стороны.

На фоне проводимых операций 9 апреля глава минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа и о расширении зоны безопасности.

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #палестинцы #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 