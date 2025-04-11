Суд в Тунисе принял решение освободить 11 задержанных россиян

Проходивший в Тунисе суд над задержанными гражданами России окончился положительным для них решением. Следственный судья принял решение освободить россиян и снять с них все подозрения.

Как сообщила ТАСС адвокат Олфа Хаджри, которая представляет интересы нескольких из них, следствие не нашло доказательств причастности задержанных к терроризму.

«Они официально освобождены», - заявила правозащитница.

Дело задержанных россиян передадут в суд первой инстанции провинции Кассерин. При этом всех задержанных освободят.

В середине ноября 2025 года группу российских туристов задержали полицейские. Они отправились на границу с Алжиром, в селение Хайдра, чтобы увидеть памятники времен Римской империи.

Позже стало известно, что в том районе находится чувствительная для Туниса зона - различные объекты инфраструктуры, в том числе подведомственные министерству обороны, а в приграничье сохраняется напряженная ситуация из-за имеющихся там террористических ячеек.

Невеста одного из задержанных туристов рассказывала, что им не предоставляли переводчика, а тюрьма Mornaguia, в которой их содержали, известна плохими условиями содержания и нарушениями прав человека, в частности пытками.