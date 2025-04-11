До 221 увеличилось количество погибших в ночном клубе в Доминикане

Количество погибших при обрушении кровли в ночном клубе Jet Set в Доминикане достигло 221.

Еще свыше 200 человек получили ранения. Обновленные данные привело агентство AP.

«Крыша культового ночного клуба в столице Доминиканской Республики рухнула во время концерта на этой неделе, в результате чего погиб по меньшей мере 221 человек и более 200 получили ранения», - уточнили журналисты.

Сообщается, что в Санто-Доминго среди гостей заведения в ту ночь были различные политики, спортсмены и модельер.

Напомним, трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник, 8 апреля. Во время концерта известного певца Рубби Переса рухнула бетонная крыша. Американское агентство приводит информацию местных властей, которые считают, что еще слишком рано определять причины обрушения конструкции.