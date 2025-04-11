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Евреев свозили в концлагерь Треблинка, обещая им Палестину

Гитлеровцы для обмана свозимых в концлагерь узников расклеили плакаты «Вас ждет Палестина» и даже построили подобие железнодорожной кассы.
Марина Крижановская 2025-04-11 00:59:08
© Фото: ЦОС ФСБ РФ

Во время Второй Мировой войны нацистские военные преступники и их пособники массово истребляли польское, цыганское и еврейское население. Относительно евреев в рассекреченных показаниях нацистов сообщается, что их массово свозили в Треблинский концентрационный лагерь. Им обещали, что это некий сборный пункт для последующей отправки в Палестину.

Ежедневно в лагерь прибывали из Германии, Польши, Чехословакии, Франции и Болгарии еврейские семьи с их имуществом. Об этом на допросе рассказал вахтман СС Треблинского «лагеря смерти» № 2 Иван Шевченко.

«Для обмана немцами на стенах бараков, расположенных параллельно железнодорожной ветки, были расклеены вывески и плакаты с надписями: "Вас ждет Палестина" и другие. Даже было расписание движения железнодорожных поездов и вид билетной кассы», - публикует ФСБ РФ фрагмент из протокола его допроса от 8 сентября 1944 года.

В лагере он служил с августа 1942 года по 17 июля 1943 года, за это время в Треблинском лагере он стал свидетелем творимых злодеяний по истреблению мирного населения.

«Эшелоны разгружались двумя или тремя партиями по 17–20 вагонов в каждой. Это делалось потому, что на территорию лагеря для разгрузки вагонов больше не вмещалось и что количество людей, привезенных в этих вагонах, как раз соответствовало объему и “пропускной способности” “душегубки” для одновременного истребления в ней людей», - сообщил палач Шевченко.

Также пособники гитлеровцев сообщили, что этот лагерь немцы построили специально для массового истребления, преимущественно еврейского и польского населения. Его возвели на станции Треблинка, в 80 километрах к северо-востоку от Варшавы. так называемый Треблинский «лагерь смерти» состоял из «лагеря № 1», «рабочего лагеря», и «лагеря № 2», собственно «лагеря смерти».

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© ЦОС ФСБ РФ
#Польша #Великая Отечественная война (ВОВ) #концлагерь #палестина #нацисты #гитлеровцы #евреи #ЦОС ФСБ России #Треблинский концлагерь
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