Узница концлагеря Дахау рассказала о зверствах, которые творили нацисты

До Победы в Великой Отечественной войне осталось ровно 79 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны, их родственники и узники концентрационных лагерей делятся своими воспоминаниям. Сегодня свою историю рассказала Клавдия Сисюкина, которая будучи подростком попала в Дахау.

Клавдия Ивановна вспоминает, что заключенных, которых определили в концлагерь, нацисты запихнули в вагоны для скота и отдали приказ делать с ними «что угодно, ведь они русские». После прибытия каждому присвоили номер.

«Мне дали номер 4223. По фамилии не называли, а вот по этому номеру», - рассказывает она.

В лагере гитлеровцы устраивали публичные избиения измученных, еле живых людей.

«Все согнутые, по пять человек друг-друга держат. А они их бьют», - говорит Клавдия Ивановна.

Лагерь был освобожден 29 апреля 1945 года. К тому времени в Дахау находилось около 30 тысяч истощенных узников.