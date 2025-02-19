МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Узница концлагеря Дахау рассказала о зверствах, которые творили нацисты

Клавдия Сисюкина попала в лагерь в подростковом возрасте.
Сергей Лебедев 2025-02-19 21:10:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

До Победы в Великой Отечественной войне осталось ровно 79 дней. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны, их родственники и узники концентрационных лагерей делятся своими воспоминаниям. Сегодня свою историю рассказала Клавдия Сисюкина, которая будучи подростком попала в Дахау.

Клавдия Ивановна вспоминает, что заключенных, которых определили в концлагерь, нацисты запихнули в вагоны для скота и отдали приказ делать с ними «что угодно, ведь они русские». После прибытия каждому присвоили номер.

«Мне дали номер 4223. По фамилии не называли, а вот по этому номеру», - рассказывает она.

В лагере гитлеровцы устраивали публичные избиения измученных, еле живых людей.

«Все согнутые, по пять человек друг-друга держат. А они их бьют», - говорит Клавдия Ивановна.

Лагерь был освобожден 29 апреля 1945 года. К тому времени в Дахау находилось около 30 тысяч истощенных узников.

#ВОВ #Победа #концлагерь #узник #Дахау #100 дней до победы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 