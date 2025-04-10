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Делегация РФ прибыла к месту переговоров с США в Стамбуле

Российско-американские консультации пройдут в генконсульстве РФ.
Глеб Владовский 2025-04-10 09:42:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с США в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Уточняется, что группа российских переговорщиков во главе с послом РФ в США Александром Дарчиевым прибыла в генконсульство приблизительно в 9 утра по местному времени (совпадает с московским). Следом за ними прибыла американская делегация, которую возглавляет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

По данным СМИ, переговоры начнутся в 10.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что полиция Стамбула оцепила вход в российское генконсульство, где должны пройти российско-американские консультации. Напомним, планируется, что стороны обсудят нормализацию работы диппредставительств обоих государств.

#Россия #сша #Турция #переговоры #стамбул #делегации
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