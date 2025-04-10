В Екатеринбурге загорелся торговый центр

В Екатеринбурге на территории торгового центра «Гринвич» вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«Установлено, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Пожар оперативно ликвидировали на площади 20 "квадратов"», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС России также уточнили, что информации о пострадавших в результате происшествия нет. Точная причина возгорания в настоящее время не установлена.