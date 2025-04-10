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Захарова заявила, что РФ будет судить по конкретным делам США

Мария Захарова отметила, что администрация Трампа демонстрирует определенный посыл и желание к урегулированию двусторонних отношений.
Марина Крижановская 2025-04-10 23:40:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Выстраивая отношения с новой американской администрацией, Москва будет смотреть на анализировать шаги и поступки Вашингтона. С таким заявлением выступила в эфире «Москва-24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, риторика Дональда Трампа существенно отличается от действий предыдущей администрация, которая «завела в тупик» двусторонние отношения. Слова и заявления нынешних властей США Захарова охарактеризовала как понимание и посыл к урегулированию отношений с Россией.

«Поэтому я думаю, что ориентироваться, безусловно, мы будем на дела и на те конкретные шаги, которые будут предприниматься. Но не слышать и не понимать, что есть определенный посыл, определенное желание к урегулированию двусторонних отношений, так и, наверное, тех международных проблем, которые были созданы предыдущей администрацией, тоже невозможно», - рассказала она в интервью телеканалу.

При этом Захарова призвала доверяя проверять, при этом «проверка будет по конкретным делам».

Немногим ранее новый российский посол с Соединенных Штатах Александр Дарчиев рассказал, как прошли переговоры с американской стороной. Москва и Вашингтон условились о дальнейших шагах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению, обменялись нотами, в которых зафиксирована договоренность о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #РФ #МИД РФ #двусторонние отношения
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