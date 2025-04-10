Дарчиев заявил, что переговоры РФ и США прошли в позитивной атмосфере

Очередной раунд переговоров по нормализации работы дипломатических представительств РФ и США прошел в позитивной атмосфере. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, возглавлявший нашу делегацию.

По его словам, стороны условились об облегчении режима передвижения дипломатов в стране пребывания. Также состоялся обмен нотами с фиксацией договоренности о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий.

Кроме того, Россия указала на приоритетность возвращения конфискованной американцами ее дипломатической собственности. В ходе встречи стороны отметили и наличие серьезных раздражителей от предыдущей администрации США.

Когда состоятся следующие переговоры, Александр Дарчиев не уточнил. Напомним, последний раунд состоялся сегодня в Стамбуле.