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В Москве представили выставку об истории еды в древнем Китае

Экспозиция размещена в Музеях Московского Кремля.
Артём Желтиков 2025-04-10 22:51:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Музеях Московского Кремля представили новую выставку «Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае». Она посвящена гастрономическим тенденциям Поднебесной.

«Мы здесь решили показать все стороны китайской культуры, связанные с приготовлением и потреблением пиши. Прежде всего разные виды кухни и разные виды утвари, которые мы собрали со всего Китая. Это традиции чайной церемонии, изготовления и употребления вина. Это большой набор посуды, часть из которой имеет ритуальный характер», - рассказал заместитель генерального директора Национального музея Китая Чжан Вэймин.

Выставка объединяет сразу несколько залов в Патриаршем дворце и Успенской звоннице. Представлены почти полторы сотни экспонатов. Они разделены на пять тематических разделов.

В центре одного из залов стоит сервированный стол, который повторяет классическое праздничное застолье в современном Китае. Но за каждым из блюд своя история.

Многие из экспонатов датируются веками до нашей эры.

«В частности, вы можете увидеть, что в Китае пароварки появляются еще до нашей эры. И очень интересны традиции появления печей и того, как печи эволюционируют», - отмечает куратор выставки Нина Павлова.

Данная экспозиция  стала ответом  на выставку «Русское застолье – традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Из собрания Музеев Московского Кремля», состоявшейся в Пекине.

«Мы достаточно давно делаем в Китае выставки. Начиная с 2006 года. Показали целый ряд проектов в Пекине и других городах», - говорит генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Для посетителей выставка «Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае» откроется уже завтра.

Напомним, ранее в Москве открылась выставка с уникальными кастомными мотоциклами.

#Китай #Москва #в стране и мире #Выставка #еда
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