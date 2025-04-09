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В Москве открылась выставка с уникальными кастомными мотоциклами

Каждый из представленных экземпляров на полном ходу.
Антон Войтович 2025-04-09 20:57:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открылась уникальная выставка. На ней представили 30 лучших кастомных мотоциклов, созданных российскими мастерами за последнюю четверть века.

Так, например, посетители выставки могут увидеть уникальный экземпляр, сделанный почти полностью из массива дуба. Назвали его «Грут» - в честь персонажа одной из фантастических картин, который тоже был деревянным.

Важно, что каждый из представленных мотоциклов на полном ходу. Многим даже принадлежат рекорды скорости, как и «Груту». На фестивале «Жигулевская миля» пилот разогнал его до 132 километров в час, заняв первое место. Есть и экземпляры, которые будто из фильмов про будущее.  

«Новое поколение кастома, которое представляет технологичные мотоциклы, построенные по технологичным историям, с применением каких-то станков. Это не отменяет, что ребята много своими руками делают», - отмечает организатор выставки Евгений Пятигорский.

Организаторы надеются сделать выставку ежегодной. Лучшие проекты разместят в соседнем павильоне - на открывшейся в прошлом году постоянной экспозиции «Мотолегенды», где представлены все эпохи и стили мотоциклетной культуры.

#Москва #в стране и мире #Выставка #вднх #Музей Гаража особого назначения
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