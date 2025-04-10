Россия и США разработают «дорожную карту» по возврату недвижимости дипведомств

Россия и США в результате переговоров делегаций в Стамбуле договорились разработать дорожную карту по возврату изъятых ранее у РФ объектов недвижимости диппредставительств. Об этом сообщает RT.

По информации МИД РФ, речь идет о шести таких объектах, которые были изъяты прежней администрацией под руководством Джо Байдена.

Российский посол в США Александр Дарчиев заметил, что в данном направлении были предприняты срочные политические шаги. В том числе, российским дипломатам открыли доступ на объекты для оценки причиненного ущерба.

Встреча в Стамбуле стала уже третьей после возобновления контактов России и США. Первая прошла 27 февраля, вторая 28 марта в Эр-Рияде. Кроме этого президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп провели два телефонных разговора.