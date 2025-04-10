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Россия и США разработают «дорожную карту» по возврату недвижимости дипведомств

В Стамбуле завершились переговоры делегаций двух стран.
Константин Денисов 2025-04-10 21:11:19
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Россия и США в результате переговоров делегаций в Стамбуле договорились разработать дорожную карту по возврату изъятых ранее у РФ объектов недвижимости диппредставительств. Об этом сообщает RT.

По информации МИД РФ, речь идет о шести таких объектах, которые были изъяты прежней администрацией под руководством Джо Байдена.

Российский посол в США Александр Дарчиев заметил, что в данном направлении были предприняты срочные политические шаги. В том числе, российским дипломатам открыли доступ на объекты для оценки причиненного ущерба.

Встреча в Стамбуле стала уже третьей после возобновления контактов России и США. Первая прошла 27 февраля, вторая 28 марта в Эр-Рияде. Кроме этого президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп провели два телефонных разговора.

#Россия #в стране и мире #сша #переговоры
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