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Ветеран рассказал, как в 17 лет попал на войну и закончил ее в чине капитана

Василия Мирошниченко почти сразу посадили за артиллерийское орудие.
Сергей Лебедев 2025-04-10 21:13:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

До победы в Великой Отечественной войне осталось 29 дней. Телеканал «Звезда» продолжает обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней до Победы» представлены воспоминания ветеранов. Сегодня свою историю поведал Василий Мирошниченко.

Василий Маркович ушел на фронт добровольцев в возрасте 17 лет. Почти сразу его посадили за артиллерийское орудие. Первую бомбежку он стойко выдержал и не сдался в плен нацистам, которые обстреливали его отряд.

«Дневная смена попала под бомбежку, очень много было погибших. Самолет-корректировщик сбросил листовки нескольких видов. И среди них был пропуск, как сейчас помню: "Предъяви немецкому солдату и он тебя примет, как сдавшегося в плен"», - вспоминает ветеран.

Спустя время вместе с товарищами он разгромил берлинскую группировку, сосредоточенную в немецких городах Торгау и Ратенов - это был их последний, мощный бой. Второго мая солдаты узнали, что Берлин капитулировал.

Василий Маркович закончил войну в чине капитана.

Напомним, ранее участник специальной операции рассказал, как его дедушка в одиночку уничтожил до 20 фашистов.

#9 мая #день победы #Великая Отечественная война #100 дней до победы
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