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Участник СВО рассказал, как его дедушка в одиночку уничтожил до 20 фашистов

В рамках проекта «Заветам верны» ветеран специальной операции Иван Бондюков поделился историей своего деда, который освобождал Европу.
Сергей Лебедев 2025-04-08 21:07:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

До Победы в Великой Отечественной войне остался 31 день. Восьмого апреля 1945 года Красная Армия начала штурм города-крепости Кенигсберга. Другие подразделения штурмовали Вену и прорвали оборону немцев на южной окраине австрийской столицы.

О подвигах родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, рассказывают их потомки, которые тоже встали на защиту страны. В рамках нашего проекта «Заветам верны» ветеран специальной операции Иван Бондюков поделился историей своего деда.

Виктор Иванович Бондюков в 17 лет ушел добровольцем на фронт. Ему довелось поучаствовать в Висло-Одерской операции. Свой героический подвиг он совершил под городом Краков 23 января 1945 года.

«Он вел бой из ручного пулемета и в одиночку уничтожил до 20 фашистов, да еще и сдерживал фланг своей роты. В этот же день уничтожил огневую точку противника, которая мешала продвижению наших войск. Был тяжело ранен, но позицию не оставил и продолжил вести бой. За свой подвиг награжден Орденом Славы III степени. 24 января 1945 года от полученных ран скончался в военно-полевом госпитале», - рассказывает гвардии капитан ВДВ Иван Бондюков.

Сейчас офицер продолжает дело своего предка. Он был среди первых, кто вступил в бой с украинскими националистами в феврале 2022 года.

«День Победы - особенный праздник для меня и моей семьи. В этот день мы всегда чтим наших героев, вспоминаем о них. Подвиги, которые совершали они тогда, нас вдохновляли на подвиги, которые совершаем мы сейчас. Надеюсь, мы достойны продолжать дело наших дедов и прадедов», - отметил Иван Бондюков.

Напомним, ранее в рамках проекта «Наследники Победителей» корреспондент «Звезды» Россина Бодрова рассказала о своем прадедушке, который участвовал в Берлинской наступательной операции.

#ВОВ #день победы #Великая Отечественная война #специальная операция #СВО #Иван Бондюков #Заветам верны
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