Штурмовики группировки «Днепр» начали оттачивать навыки прохождения труб

В Херсонской области военнослужащие группировки войск «Днепр» во время боевой подготовки на полигоне начали осваивать новый элемент на полосе препятствий. Теперь они преодолевают замкнутое пространство, напоминающее трубу. Ту самую, которую использовали в легендарной операции «Поток» в Курской области. Напомним, по участку газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» наши бойцы зашли в тыл украинских боевиков и выбили их из Суджи.

«Когда внутри идешь, давит и сжимает все. Нововведение хорошее. Раз получается через трубы, будем через трубы штурмовать», - отмечает штурмовик с позывным «Кочевник».

Нововведение освоили быстро. Новое препятствие осваивают наряду с уже привычными занятиями.

«Чтобы боец мог ориентироваться в закрытых пространствах и не боялся всего этого», - отмечает инструктор по огневой подготовке с позывным «Сэм».

Напомним, операция «Поток» стала переломным моментом в сражении за Суджу. Он войдет в учебники истории, как пример невероятного мужества и отчаянной храбрости наших солдат, которые в полусогнутом состоянии, в полном обмундировании и экипировке прошли более полутора десятка километров по неработающей газовой трубе и ударили в тыл противника.