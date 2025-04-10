Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Курской области

Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены российскими средствами ПВО над территорией Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«10 апреля с 18.30 до 19.40 мск уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Ни один из дронов украинских боевиков не достиг своей цели. Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что территория Курской области скоро будет полностью освобождена от ВСУ. На данный момент боевики контролируют лишь узкую полоску региона вплотную к границе.

Ранее сообщалось о том, что российские операторы БПЛА сбили разведдрон ВСУ FlyEye в Сумской области.