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Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Курской области

Атака на регион длилась в течение часа.
Константин Денисов 2025-04-10 20:32:05
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены российскими средствами ПВО над территорией Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«10 апреля с 18.30 до 19.40 мск уничтожены и перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Ни один из дронов украинских боевиков не достиг своей цели. Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что территория Курской области скоро будет полностью освобождена от ВСУ. На данный момент боевики контролируют лишь узкую полоску региона вплотную к границе.

Ранее сообщалось о том, что российские операторы БПЛА сбили разведдрон ВСУ FlyEye в Сумской области.

#беспилотник #Курская область #ВСУ #СВО
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