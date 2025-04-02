FPV-дрон тараном сбил вражеский беспилотник FlyEye в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского разведывательного беспилотника самолетного типа FlyEye. Его удалось сбить при помощи FPV-дрона в небе Сумской области.

Отмечено, что вражеский БПЛА обнаружил российский оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север». Украинский дрон летал в районе государственной границы.

Точное попадание в украинский беспилотник можно наблюдать на кадрах, предоставленных российским оборонным ведомством.

Ранее МО РФ показало видео с уничтожением украинских коптеров «Баба-яга» в Харьковской области. В Минобороны России уточнили, что российские расчеты беспилотников ведут боевую работу в тесном взаимодействии со специалистами РЭБ и постами воздушного наблюдения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.