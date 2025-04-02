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FPV-дрон тараном сбил вражеский беспилотник FlyEye в Сумской области

Разведывательный дрон ВСУ самолетного типа ликвидировали военнослужащие группировки войск «Север».
2025-04-02 14:55:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского разведывательного беспилотника самолетного типа FlyEye. Его удалось сбить при помощи FPV-дрона в небе Сумской области. 

Отмечено, что вражеский БПЛА обнаружил российский оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Север». Украинский дрон летал в районе государственной границы. 

Точное попадание в украинский беспилотник можно наблюдать на кадрах, предоставленных российским оборонным ведомством. 

Ранее МО РФ показало видео с уничтожением украинских коптеров «Баба-яга» в Харьковской области. В Минобороны России уточнили, что российские расчеты беспилотников ведут боевую работу в тесном взаимодействии со специалистами РЭБ и постами воздушного наблюдения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #сумская область #FPV-дроны #группировка "север" #FlyEye
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